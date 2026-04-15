Сафонов стал первым российским вратарем, не пропустившим на "Энфилде" в ЛЧ

14 апреля состоялись первые ответные четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов. ПСЖ при прямом участии голкипера Матвея Сафонова прошел "Ливерпуль", а "Барселона" хоть и победила мадридский "Атлетико", но уступила сопернику по сумме двух встреч. Все подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Атлетико Мадрид" (Испания) – "Барселона" (Испания) – 1:2 (первый матч 2:0)

Первый матч в столице Каталонии во многом неожиданно закончился победой столичного клуба со счетом 2:0. К ответной встрече "Барселона" готовилась настолько тщательно, что обращала внимание на самые мелкие детали. Даже на высоту травы домашнего стадиона "Атлетико": по данным СМИ, каталонцы просили УЕФА измерить ее рост, так как слишком пышный газон замедляет движение мяча. Протест в итоге не приняли, так как хозяева арены уложились в допустимые регламентом три сантиметра.

"Атлетико" Диего Симеоне при желании способен строжайше сыграть от обороны, но и "Барселона" Ханси Флика славна тем, что умеет творить чудеса в атаке. Второе в дебютные 45 минут победило первое. "Матрасники" наошибались вдоволь у своих ворот, чем серьезно нагрузили работой голкипера Хуана Муссо (основной вратарь Ян Облак был недоступен из-за повреждения).

Дважды с атакующим порывом аргентинец и его партнеры не справились. На 4-й минуте после потери у своих ворот Ламин Ямаль вылетел один на один и пустил мяч между ног вратаря. А на 24-й Ферран Торрес принял роскошный разрезающий пас из глубины, после чего точно выстрелил в дальний угол.

0:2, когда на табло не было еще и получаса – серьезная пощечина планам Симеоне. Но его парни – те еще кремни. Не бросив весла, на 31-й минуте у "Атлетико" прошла блистательная быстрая атака с переводом в центр на набегающего Адемолу Лукмана, пробившего мимо голкипера Жоана Гарсии – 1:2.

После перерыва "Барселона" понеслась ликвидировать гандикап, и даже преуспела в этом в самом начале второго тайма. Однако Ферран Торрес очутился в офсайде.

"Атлетико" же блестяще умеет выбегать в контратаки, и в одной из них вышедший на замену форвард Александер Серлот заставил совершить на себе "фол последней надежды" центрального защитника Эрика Гарсию. Таким образом, сине-гранатовые оказались в меньшинстве.

"Матрасники" дотерпели и в итоге прошли в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч. А главное: в общем и целом сумели сковать Ямаля по рукам и ногам, не дав сделать дерзкому тинейджеру, кроме реализации ошибки в самом начале встречи, практически ничего. Команда Ламина же теперь может сконцентрироваться на событиях Ла Лиги, где идет в лидерах с приличным отрывом от мадридского "Реала". Что, правда, вряд ли обрадовало Федора Смолова: экс-футболист сборной России ставил 1 миллион рублей на проход "Барсы" в полуфинал, но не сыграло.

И еще один абсолютно удивительный факт: несмотря на то, что "Атлетико" идет дальше по сумме двух встреч, "матрасники" уступили в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов впервые за колоссальные 29 лет. Посмотрим, начнется ли новая серия в полуфинале турнира.

"Ливерпуль" (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:2 (первый матч 0:2)

Как и в испанской паре, одна из команд после первой встречи вела со счетом 2:0. Здесь счастливчиками были игроки ПСЖ с голкипером Матвеем Сафоновым на страже последнего рубежа, которые одержали победу на родном для себя "Парк де Пренс".

Поездка в Англию на "Энфлид" – серьезная проверка для кого угодно, даже когда "Ливерпуль" проводит не самый удачный год. А для команды Арне Слота он именно такой, с учетом того, что по сравнению с прошлым чемпионским сезоном в Премьер-лиге в этом "красные" в борьбе за титул фактически не участвуют. Однако и в Лиге чемпионов ПСЖ в первом тайме был острее и гораздо чаще грузил задачками вратаря Георгия Мамардашвили, но грузин в первом тайме все же остался "сухим".

К слову, как и Матвей Сафонов, причем в одном из эпизодов он совершил потрясающий сейв: мяч то ли от ноги игрока "Ливерпуля", то ли от своего летел в противоход, но россиянин успел сложиться и париовал выстрел. Случилось добивание, однако здесь шлагбаум повесил капитан и центральный защитник парижан Маркиньос.

При этом уже до перерыва случилось сразу две вынужденные замены: хозяева лишились форварда Юго Экитике, гости – крайнего защитника Нуну Мендеша. Серьезные потери и для тех, и для других, но благо скамейка позволяла делать ротацию. Француза сменил легендарный для "Ливерпуля" Мохамед Салах, а португальца – Люка Эрнандес.

Второй тайм англичане провели на принципиально другом уровне: в моменте владение мячом переваливало за космические 80%, а давление на защиту ПСЖ росло в геометрической прогрессии. К чести игроков обороны, многие выстрелы даже не долетали до Сафонова, но в одном из эпизодов Матвей совершил по-настоящему ключевое спасение.

В районе 70-й минуты вышедший на замену 17-летний вундеркинд Рио Нгумоха сместился с левого фланга в центр и пробил низом, но российский голкипер умудрился намертво забрать вымокший от проливного дождя мяч. Примерно через минуту после этого эпизода французы разогнали редкую контратаку, выведя в район полукруга штрафной Усмана Дембеле, и действующий обладатель "Золотого мяча" аккуратно и точно пробил в правый нижний от Мамардашвили угол – 0:1.

Правда, голу предшествовал и скандальный эпизод: защитник ПСЖ Виллиан Пачо повалил Алексиса Макаллистера в своей штрафной, и главный арбитр встречи Маурицио Мариани уверенным жестом показал на точку. VAR-комната позвала судью в поле перепроверить свои ощущения, и после видеопросмотра итальянец решение отменил, посчитав контакт недостаточным для пенальти. Правда, в трансляции почему-то показали, будто Мариани смотрел на пустую часть поля "Энфлилда", – такой вот казус со стороны режиссеров эфира. Главное, что на мониторе судьи все было в порядке, что видно из фоторепортажей зарубежных коллег.

Сафонову не пришлось в очередной раз проявлять свое мастерство в отражении пенальти, как и вытаскивать мяч из сетки в этой игре. А вот Мамардашвили пробили и во второй раз за игру, практически без шансов на обратное: в добавленное время ПСЖ провел образцовую контратаку, которую без помех со стороны завершил Дембеле, оформивший дубль. Сафонов с 5-ю сейвами в активе и его команда идут дальше, причем, по данным телеграм-канала Opta Sports, Матвей стал первым российским голкипером в истории, не пропустившим на "Энфилде" в Лиге чемпионов.

На 15 апреля намечены еще два ответных четвертьфинала. "Бавария" постарается закрепить успех после победы в первой гостевой игре над "Реалом" – здесь первый матч закончился со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев. А лондонский "Арсенал", увезя с домашнего стадиона "Спортинга" победу 1:0, попробует развить успех теперь уже при своих фанатах.

