ПСЖ и "Бавария" обновили рекорд по количеству голов в полуфинале Лиги чемпионов

Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01:13

Спорт
Главная / Истории /

Исторический матч: как ПСЖ и "Бавария" забили девять голов на двоих в полуфинале ЛЧ

28 апреля французский ПСЖ дома переиграл "Баварию" со счетом 5:4 в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. Попутно команды побили несколько рекордов, к которым волей-неволей оказался причастен российский голкипер парижан Матвей Сафонов. Об историческом матче расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: Getty Images/Alexander Hassenstein

Противостояние, достойное финала: ПСЖ и "Бавария" на данный момент – одни из лучших команд в мировом футболе. При этом мюнхенцы под руководством Венсана Компани в нынешнем сезоне уже стали чемпионами Германии, в то время как французы, которыми верховодит Луис Энрике, продолжают гонку за национальным титулом.

Оба коллектива чем-то похожи: высокий прессинг, мощнейшая атака, суперзвезды едва ли не на каждой позиции. "Бавария" вообще на данный момент – одна из самых результативных команд не то, что в сезоне, а вообще в истории. В среднем, в Бундеслиге немцы забивают по три мяча за игру, да и в Лиге чемпионов огорчают голкиперов регулярно. ПСЖ впереди тоже не скромничает, на кураже отгружая соперникам пачки голов.

Как результат – целых пять мячей уже в первом тайме. Раскачиваясь минут 15, голы в исполнении обеих команд полетели как из пулемета.

Счет открыли гости: защитник парижан Вильян Пачо срубил прорвавшегося в штрафную вингера гостей Луиса Диаса, чем заработал для соперника 11-метровый. Российский голкипер хозяев Матвей Сафонов выстрел Харри Кейна не потащил – 1:0. На табло горела 17-я минута, но на 24-й Хвича Кварацхелия размотал на левом фланге Йосипа Станишича и положил низом в дальний угол ворот Мануэля Нойера – 1:1.

А на 33-й вперед вышел ПСЖ: угловой, подача с левого фланга, и миниатюрный полузащитник Жоау Невеш сумел выпрыгнуть и головой положить второй мяч в дальний угол. Однако на 41-й Майкл Олисе в атаке нашел коридор, по которому прорвался и шарахнул по центру створа. Сафонов заранее чуть завалился вправо и уже не смог жестко поставить руку – 2:2.

Но и этот счет продержался недолго: в компенсированное время Усман Дембеле, подавая в штрафную, нашел руку Альфонсо Дэвиса, и главный арбитр встречи Сандро Шерер указал на точку во второй раз за игру. Выстрел Дембеле Нойер не вытянул – 3:2! А это еще многие атаки не завершились ничем. Сумасшедшие скорости, обоюдно острый футбол, который захватывает дух. Зрелище экстра-класса: еще никогда в истории турнира пять голов не залетало в первом тайме полуфиналов.

Но реактивные двигатели этой игры и не думали переходить в эконом-режим. Дебют второй половины встречи целиком остался за ПСЖ, после чего счет для команды Компани стал угрожающим. На 56-й минуте Жоау Невеш блестящим забросом вывел крайнего защитника Ашрафа Хакими справа, чтобы тот прострелил на противоположный фланг. Мяч через частокол ног докатился под удар Хвиче, и грузинский вингер в касание оформил дубль – 4:2. Не успели что игроки, что зрители отдышаться, как счет стал 5:2! Французы провели контратаку два в два, Дезире Дуэ сместился справа в центр и отыскал передачей Дембеле, который идеально пробил низом от штанги в ближний угол.

Нокдаун? Вообще ни разу. Немецкая пресс-машина после небольшого перерыва включилась и начала вжимать ПСЖ в собственную штрафную. Пошла 65-я минута, а счет уже стал 5:3: подача со стандарта, едва уловимое касание центрального защитника Дайо Упамекано дезориентировало Сафонова, который на выходе пролетел мимо сферы. А когда циферблат пробивал 69-ю, подъехали и безумнейшие 5:4! Луис Диас зацепился за длинную передачу, убрал на замахе в штрафной Маркиньоса и вложился в выстрел в левый от Сафонова угол. Гол проверили на офсайд – легитимно. Девять мячей в одном полуфинале опять же не случалось никогда в истории.

Мюнхенцы были очень близки к величайшему камбэку, но где надо, подчистил Сафонов, а где-то Матвею помогли его партнеры по команде. ПСЖ по такому футболу реже стал вламываться вперед, но ближе к концу получил и свой мегашанс на шестой мяч: очередная выверенная контратака, вышедший на замену Сенни Маюлю бил в ближний наверняка, но Нойера выручила крестовина ворот.

Уже в самой концовке "Бавария" едва-едва все же не выцарапала ничью после розыгрыша углового, однако летящий в сетку "парашют" вынес-таки кто-то из футболистов парижан. Финальный свисток с привкусом горечи: конец, а так хотелось наблюдать за этим историческим зрелищем еще, и еще, и еще, и еще.

Фото: Getty Images/Alex Grimm

Закрепим увиденное безумие сенсационными цифрами и фактами, дабы лишний раз подчеркнуть величие момента. Во-первых, ПСЖ – первая команда с января 2026 года, которая сумела остановить "Баварию". До этого машина Компани шла на серии из 17 побед и 2-х ничьих. Во-вторых, у команды Энрике уже девять побед в последних десяти играх с общим счетом 30:7. И это при том, что в ЛЧ на предыдущих этапах были такие оппоненты, как "Челси" и "Ливерпуль" (да, на спаде, но с топ-статусом).

Кроме того, парижане в нынешнем розыгрыше ЛЧ забили уже 43 гола, вплотную приблизившись к рекорду "Барселоны" сезона 1999–2000 (45 мячей). Также ПСЖ победил "Баварию" впервые с 2021 года, после пяти поражения подряд. Да, для Сафонова цифры не очень приятные: в частности, Матвей еще ни разу не пропускал четыре гола в майке французского суперклуба, а вообще в карьере в последний раз столько мячей ему пришлось вынимать из сетки впервые с августа 2023 года (тогда это удалось "Динамо" в матче с "Краснодаром"). Но и у величайшего Мануэля Нойера цифры – не лучше: если "Бавария" забила четыре при семи ударах в створ, то вот ПСЖ вкатил немцам пять с пяти. То есть, Нойер фактически вообще не тащил. Более того, мюнхенцы пропустили пять в матче ЛЧ впервые с 1995 года!

"Две большие команды, которые атакуют и не задают лишних вопросов", – охарактеризовал игру Усман Дембеле в разговоре с журналистами, подобрав максимально точные слова в данной ситуации.

Сложно сказать, повторят ли команды столь мощное представление в ответном полуфинале в Мюнхене, но планка задана такая, что остается лишь считать минуты до стартового свистка новой главы блестящего противостояния. Прильнем к экранам уже 6 мая в 22:00 по Москве.

А перед этим посмотрим первый раунд противостояния другой полуфинальной пары – "Атлетико" против "Арсенала" в Мадриде. Обе команды – антиподы ПСЖ и "Баварии" с точки зрения стиля игры, и это наверняка будет совершенно другой футбол, – что называется, с "закрытой калиткой", строгой оглядкой на оборону. Только если не случится нечто экстраординарное. А произойдет ли так, узнаем уже 29 апреля.

Камзин Никита

спортистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика