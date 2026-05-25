25 мая, 08:00Город
"Шахматный сквер" будет открыт в Москве с 30 мая по 6 сентября
С 30 мая по 6 сентября в Москве будет открыт "Шахматный сквер". В рамках "Лета в Москве" будут работать три площадки: у гостиницы "Метрополь", в Самотечном сквере и в "Царицыно".
По будням с 15:00 до 20:00 можно будет бесплатно взять шахматные доски с фигурами и часы, сыграть партию или поучаствовать в турнирах. Организаторами проекта выступают департамент спорта Москвы и Федерация шахмат.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.