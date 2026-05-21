Фестиваль "Солома" пройдет в кинопарке "Москино" 27 и 28 июня

Телеканал Москва 24 приглашает жителей и гостей столицы на летний фестиваль "Солома". Мероприятие пройдет 27 и 28 июня в кинопарке "Москино". На главной сцене выступят Zivert, группа Uma2rman, IOWA, Антоха МС и певица Маша Фэй.

Гостей фестиваля ждут интерактивные шоу, квесты, киносъемки и прогулки по декорациям кинопарка. Посетители смогут увидеть Ковбойский городок, Соборную площадь и самолет Ту-154. Дневная программа стартует в 11:00, а вечерняя музыкальная часть – в 18:00.

