Спектакль "Белая палатка" о фронтовых врачах представили в Малом театре

В Малом театре представили спектакль "Белая палатка", посвященный врачам времен Великой Отечественной войны. Постановка погружает зрителей в воспоминания героя о работе медиков на фронте, а белые декорации и костюмы символизируют связь между жизнью и смертью.

На сцене разворачивается философский диалог о долге, памяти и цене человеческой жизни. По словам создателей спектакля, особое внимание уделили эмоциональным воспоминаниям и внутренним переживаниям персонажей.

