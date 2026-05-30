30 мая, 22:15
Полиция Парижа применила слезоточивый газ и дубинки против фанатов ПСЖ
Полиция Парижа применила слезоточивый газ и дубинки против фанатов французского "Пари Сен-Жермена". Они попытались проникнуть на стадион "Парк де Пренс".
Там сейчас идет трансляция финала Лиги чемпионов. Как сообщают СМИ, фанаты начали пускать в сторону правоохранителей фейерверки. Полиция в ответ на их действия увеличила силы. Ситуация возле стадиона накалилась.
