Виновника пьяной аварии в Нижнем Новгороде лишили водительских прав почти на 2 года

Сын миллионера Сергей Корнилов, который в нетрезвом состоянии устроил аварию в Нижнем Новгороде, не сможет сесть за руль почти 2 года. Его лишили водительских прав, сообщили в местном МВД. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей.

Ранее на водителя составили 4 протокола об административном правонарушении, один из которых за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Накануне Корнилова отправили под административный арест на 10 суток за скандал, который он устроил в местном ресторане.

