Telegraaf: в Нидерландах потребовали взыскать с Промеса 8 млн евро за наркоторговлю

Прокуратура Нидерландов потребовала взыскать 8 миллионов евро с бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщила газета Telegraaf.

Обвинение считает, что футболист получил эти средства от торговли кокаином и скрывал доходы от налоговых органов.

Вместе с Промесом перед судом Амстердама проходит его двоюродный брат, с которого прокуратура намерена взыскать 62 тысячи евро. Следствие полагает, что он координировал работу "наркокурьеров".

В 2023 году Квинси Промеса приговорили к 1,5 года колонии за нападение на двоюродного брата. Через год суд Амстердама дал ему еще 6 лет за контрабанду наркотиков.

В феврале 2024 года футболиста задержали в Дубае, затем освободили. В июне 2025-го арестовали снова и экстрадировали в Нидерланды. Позже Промес признал, что ударил родственника ножом в колено, но заявил, что произошедшее было самообороной.