Россияне не пострадали в ДТП с грузовым поездом в Бангкоке

Россияне отсутствуют среди пострадавших при столкновении грузового поезда с пассажирским автобусом в Бангкоке. Травмы получили семеро граждан Камбоджи, Мьянмы и Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию таиландской столицы.

Поезд столкнулся с пассажирским автобусом на железнодорожном переезде у станции Маккасан 16 мая. По словам замминистра транспорта Таиланда Сирипонга Ангкасакулкиата, автобус остановился на путях на красный свет, из-за чего шлагбаум не смог закрыться. После удара он вспыхнул.

В результате ЧП погибли 8 человек, еще 32 пострадали. Власти пообещали, что окажут пострадавшим помощь и выплатят компенсации.

Еще одна авария с участием поезда произошла ранее на севере Франции. В коммуне Не-ле-Мин департамента Па-де-Кале скоростной состав TGV врезался в грузовик, который перевозил военную технику.

В результате ЧП погиб машинист, еще 27 человек получили ранения. Всего внутри электрички находились 250 пассажиров.

