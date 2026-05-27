Mash: россиянке грозит смертная казнь в ОАЭ за провоз чужого багажа с наркотиками

Подкинул 17 кг наркотиков? Россиянке грозит казнь в ОАЭ из-за багажа рэпера Big Tobz

Российскую туристку задержали в Дубае с чемоданом наркотиков. Девушка заявила, что их ей подбросил британский рэпер Big Tobz. Сейчас оба арестованы, при этом россиянке грозит смертная казнь, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

Подменил чемоданы

Полиция аэропорта Дубая задержала российскую туристку Карину с 17 килограммами наркотиков в чемодане. Девушка заявила, что запрещенные вещества ей подбросил ее новый знакомый – британский рэпер Big Tobz, сообщил телеграм-канал Mash.

По словам Карины, она познакомилась с музыкантом во время поездки в Таиланд, оттуда они вместе направились в ОАЭ. Big Tobz оформил на девушку свой багаж – два чемодана, но перед вылетом обменял их на черный чемодан своего знакомого якобы с оборудованием для дайвинга. На самом деле в нем оказался наркотик. На факт подмены Карина указала подруге в личных сообщениях.

В итоге при проверке чемодана в аэропорту ОАЭ мужчина заявил, что содержимое не его, а Карины. Россиянка в ответ настаивала на том, что багаж с запрещенными веществами принадлежит именно рэперу. Сначала полиция задержала только Карину, но позже и самого Big Tobz.

По данным СМИ, семья девушки наняла адвоката и открыла сбор средств на оплату его услуг. Юрист уже запросил записи с камер видеонаблюдения в аэропорту Бангкока, отпечатки пальцев с чемодана и экспертизу. Кроме того, Карина настаивает на том, чтобы для нее и для рэпера устроили проверку на полиграфе.

Адвокат Павел Агиев прокомментировал ситуацию в беседе с ИС "Вести", отметив, что доказать невиновность в таком деле крайне сложно.

"Необходимо установить лицо, которое передало багаж, установить переписки, предоставить следствию переписки между собой с тем лицом, которое предоставило вам багаж. Если есть какие-либо голосовые сообщения, видеозаписи – это все необходимо предоставить следствию", – добавил он.

При этом, по данным СМИ, в ОАЭ действует политика "нулевой терпимости", поэтому за распространение запрещенных веществ можно получить лишение свободы от 10 лет до пожизненного или смертную казнь.

Грозит 25 лет тюремного заключения

Британский рэпер Big Tobz (настоящее имя – Олуватобилоба Айеола) – выходец из семьи эмигрантов, имеет нигерийские корни. Он прославился благодаря дрилл- и грайм-музыке. Позже занялся любительским боксом и начал участвовать в боях, выступая в тяжелой категории. Также Big Tobz успел сняться в хорроре "Бэмби: Лесной кошмар".

О каждом этапе своей карьеры рэпер рассказывал в социальных сетях. Подписчики активно поддерживают его в комментариях. Однако каких-либо упоминаний скандала с россиянкой в блоге у рэпера нет.

В начале мая в британских СМИ появилась новость, что Big Tobz грозит 25 лет тюремного заключения. Причиной стала публикация видео от автора Bouncer Play Dirty. В прессе указали, что канал знаменит тем, что предоставляет правдивую информацию о связи музыкальной индустрии с правовой системой. При этом конкретных обвинений озвучено не было, но в СМИ предположили, что исходя из наказания, речь может идти о серьезных насильственных преступлениях.

Спустя несколько дней блогер с ником hearmennow1222 опубликовал пост в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), в котором сообщил о побеге рэпера Big Tobz в ОАЭ, назвав его поступок "большой ошибкой". Пользователь предположил, что рэпер решился на отъезд из Британии ради сохранения имиджа.

