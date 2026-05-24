24 мая, 12:21

В Северном Измайлове прошел финал чемпионата Москвы по боксу

Фото: Алена Князева

Олимпийский чемпион Владислав Третьяк и ветеран боевых действий Владислав Гусев наградили победителей финала чемпионата Москвы по боксу

Финал чемпионата Москвы по боксу в возрастной категории 19–40 лет состоялся в районе Северное Измайлово 23 мая. Спортсменов наградили депутат Государственной Думы РФ, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по хоккею, член партии "Единая Россия" Владислав Третьяк и ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев.

Соревнования прошли в нескольких весовых категориях. Зрители увидели более 10 поединков, каждый из которых состоял из трех раундов по три минуты.

Третьяк отметил, что чемпионат Москвы по боксу определяет сильнейших спортсменов, которые в будущем смогут представить столицу на соревнованиях более высокого уровня, а также "заставят говорить о себе" на всю страну. Он подчеркнул, что для него вручение наград является большой честью.

"Москва сегодня серьезно занимается развитием спорта – появляются новые площадки, залы, проходят соревнования для детей и взрослых. И это дает результат: по сравнению с 2010 годом число москвичей, которые регулярно занимаются спортом, выросло в три раза", – добавил Третьяк.

Гусев указал на то, что путь к спортивным результатам начинается еще до крупных турниров. Создаваемая в столице инфраструктура дает возможность пробовать разные виды спорта, выбирать подходящее направление и постепенно переходить от любительских занятий к секциям и городским соревнованиям.

"Такие турниры и такие легенды, как Владислав Третьяк, вдохновляют молодежь на большие победы. Я сам с детства занимался спортом: боксом и другими единоборствами. Сегодня в школе ребенок может сделать первые шаги в спортивной карьере. Рядом с учебными корпусами создается полноценная инфраструктура для занятий футболом, настольным теннисом и гимнастикой. К 1 сентября этого года столичные школьники получат еще 515 современных спортплощадок", – заявил Гусев.

Школьные спортплощадки дополняют городскую сеть спортивных пространств. В Москве создают все условия для занятий спортом. Сегодня для горожан оборудовано свыше 34 тысяч спортивных зон. Их задача – сделать регулярные тренировки частью повседневной жизни, чтобы спорт был доступен рядом с домом и не зависел от поездки в крупный комплекс.

Только за 2025 год в Москве обустроили более 800 спортплощадок, включая футбольные поля, зоны для настольного тенниса, стритбола, воркаута, скейт-парки и многофункциональные пространства.

Круглогодичные занятия обеспечивает сеть спортивных комплексов. С 2011 года в Москве возвели 354 спортивных объекта, из них более 150 – спорткомплексы. Как отметил Третьяк, если открытые пространства вовлекают жителей в регулярную физическую активность, то современные залы, бассейны и специализированные объекты позволяют продолжать занятия системно, готовиться к соревнованиям и развивать спортивные навыки.

Ранее воспитанники спортивной школы равных возможностей "Юность Москвы" приняли участие в чемпионате и Кубке России по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин. Сами соревнования состоялись в Краснодарском крае. В результате москвичи завоевали сразу несколько серебряных и бронзовых медалей.

