Собянин: спортивную инфраструктуру московских школ обновят

В этом году по программе "Моя школа" в Москве реконструируют десятки школ. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Будет обновлена спортивная инфраструктура как в зданиях учебных заведений, так и около них. Среди них – гимнастические площадки, зоны для строевой подготовки и полосы препятствий для кадетских классов.

Также обновят пространства для занятий воркаутом и зоны для тренировок по настольному теннису, волейболу и баскетболу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.