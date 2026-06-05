Большую партию гуманитарной помощи собрали для бойцов СВО активисты в Митине

Большую партию гуманитарной помощи собрали для бойцов СВО активисты района Митино. В акции принял участие Герой России, участник специальной военной операции и сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Казымов.

Волонтерский центр при храме равноапостольных Контстантина и Елены регулярно отправляет на фронт медикаменты, продукты и средства индивидуальной защиты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.