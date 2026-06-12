График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 09:15

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График работы государственных учреждений изменится в праздничные дни в Москве

График работы государственных учреждений изменится в праздничные дни в Москве

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Соцучреждения Москвы изменят режим работы 12–14 июня

В праздничные дни изменится график работы государственных учреждений в Москве. Травматологические пункты будут дежурить как обычно. Поликлиники и женские консультации сегодня и 14 июня будут открыты до 16:00, а 13 июня – до 18:00.

Молочно-раздаточные станции сохранят привычный график с 06:30 до 15:00. Центры занятости, реабилитационные учреждения, центры московского долголетия и "Мои документы" 12 июня не работают. Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в праздничные дни работает в обычном режиме с 09:00 до 21:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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