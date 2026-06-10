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10 июня, 13:45

Туризм

Москвичам назвали малые города России для спокойного отдыха

Москвичам назвали малые города России для спокойного отдыха

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Гаврилов Посад, Солигалич и Мышкин вошли в число нетипичных направлений, которые москвичам рекомендуют посетить в предстоящие праздничные дни. По словам директора Ассоциации малых туристских городов Константина Анучина, эти небольшие города отличаются самобытной атмосферой, развитой инфраструктурой для спокойного отдыха и возможностью перезагрузиться от городской суеты.

Также он отметил, что такие направления, как правило, более доступны по стоимости по сравнению с популярными туристическими центрами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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