Текущий курортный сезон в Сочи стал самым провальным за последние годы

Текущий курортный сезон стал самым неудачным для Сочи за последние несколько лет. Отдых на этом черноморском курорте остается самым дорогим в РФ, из-за чего туристы стали чаще выбирать более доступные варианты. По данным Ассоциации туроператоров России, продано только 30% номеров.

Среди причин – высокая стоимость авиабилетов (до 20–25 тысяч рублей в одну сторону), холодная погода и нестабильная работа аэропорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.