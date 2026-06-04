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04 июня, 22:30

Туризм

Текущий курортный сезон в Сочи стал самым провальным за последние годы

Текущий курортный сезон в Сочи стал самым провальным за последние годы

Эксперты связали снижение спроса на Сочи с ростом инфляции и туристического налога

Билеты в Сочи могут достигать 25 тысяч рублей в одну сторону

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Курортный сезон в Сочи стартовал без привычного наплыва туристов

Текущий курортный сезон стал самым неудачным для Сочи за последние несколько лет. Отдых на этом черноморском курорте остается самым дорогим в РФ, из-за чего туристы стали чаще выбирать более доступные варианты. По данным Ассоциации туроператоров России, продано только 30% номеров.

Среди причин – высокая стоимость авиабилетов (до 20–25 тысяч рублей в одну сторону), холодная погода и нестабильная работа аэропорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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