Москвичам рекомендовали отказаться от летних поездок в Дубай. Туроператоры пока не продают пакетные туры из соображений безопасности. Эксперты прогнозируют, что поток вернется в привычное русло в октябре.

До этого времени рекомендуется выбрать другие направления, например Турцию или Египет. Самостоятельные путешественники могут поехать в Дубай, купив отдельно билеты и отель, так как рейсы восстановлены, а цены на гостиницы очень низкие.

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