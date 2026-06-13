"Москва – столица спорта": в столице прошел Кубок чемпионов по плаванию на открытой воде

Фанаты сборной Аргентины из Бангладеш устроили масштабный мотопробег в поддержку любимой команды на Чемпионате мира по футболу.

В Бразилии футболист забил "гол-фантом" – мяч попал в ворота, но выскочил из них через дырку снизу. Спортсмен успел отпраздновать взятие ворот, однако затем понял, что судья не засчитал забитый мяч.

В Москве прошел Кубок чемпионов по плаванию на открытой воде. Самому возрастному участнику – 74 года. При этом заплыв отличается от плаванья в бассейне, поскольку специфика и стратегия абсолютно другая.

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