Мэр Москвы рассказал о планах развития ВДНХ

На ВДНХ завершили реставрацию 42 из 49 объектов культурного наследия федерального значения. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

В этом году на территории ВДНХ завершат строительство комплекса "ВДНХ ЭКСПО" площадью более 200 тысяч квадратных метров. Там появятся 7 выставочных и 44 конференц-зала, а также концертно-конгрессный зал.

К 2030 году музейно-выставочный кластер ВДНХ может стать главным культурно-просветительским пространством России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.