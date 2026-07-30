"Новости дня": фестиваль спортивных единоборств впервые пройдет в "Лужниках" 9 августа

Фестиваль спортивных единоборств впервые пройдет в "Лужниках" 9 августа. Для гостей подготовили показательные выступления и автограф-сессии с известными спортсменами. Также можно будет пообщаться с представителями профильных спортивных школ. Они расскажут об условиях зачисления для будущих единоборцев.

На площадке будут работать мастер-классы в нескольких интерактивных зонах: с силомером, батутом, надувной полосой препятствий. Кроме того, гости смогут проверить скорость реакции в кнопочном бою, сразиться в армрестлинге и поучаствовать в других активных занятиях.

Подробнее – в программе "Новости дня".