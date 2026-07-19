"Москва – столица спорта": тренировки по роуп-скиппингу проходят в столице

В Москве проходят тренировки по роуп-скиппингу. Это не просто привычные с детства прыжки через скакалку, а полноценный вид спорта.

Роуп-скиппинг объединяет циклические прыжки с выполнением сложных трюков, а также акробатических и хореографических элементов. Тренировки позволяют повысить уровень энергии, укрепить сердце и мышцы, сохранить подвижность в теле на долгие годы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

