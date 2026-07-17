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17 июля, 08:00

Спорт

Аргентина отпраздновала победу в раздевалке после полуфинала ЧМ

Аргентина отпраздновала победу в раздевалке после полуфинала ЧМ

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В раздевалке сборной Аргентины царила праздничная атмосфера после победы над родоначальниками футбола. Игроки дружно пели, праздновали и показывали любовь к своей стране. Команда билась до последних минут и показала настоящий командный дух.

Эрлинг Холланд появился на показе Dolce&Gabbana на Сицилии в белом костюме. Норвежец напомнил киношного Аль-Капоне в современном варианте. Футболист пришел на мероприятие с девушкой Изабель Йохауг. Холланда называют настоящей рок-звездой мирового футбола.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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