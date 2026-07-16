"Дневник чемпионата": сборная Аргентины показала политический баннер после полуфинала ЧМ

Сборная Аргентины провела политическую акцию после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира по футболу. После матча футболисты продемонстрировали баннер с надписью Las Malvinas son Argentinas, что означает "Мальвинские острова – аргентинские".

Регламент FIFA запрещает политические заявления во время турниров, поэтому сборной Аргентины может грозить наказание вплоть до отстранения. Аргентина считает Мальвинские, или Фолклендские, острова своей территорией и заявляет, что Великобритания контролирует их с 1833 года.

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