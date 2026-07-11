Более 150 человек приняли участие в "Петропавловском забеге" в парке Лефортово

10 июля в парке Лефортово во второй раз прошел "Петропавловский забег: Семья. Вера. Отечество", посвященный Дню семьи, любви и верности, а также Дню святых апостолов Петра и Павла. Инициаторами мероприятия выступили клирик храма святых апостолов Петра и Павла, госпитальный священник ГВКГ имени Н. Н. Бурденко иерей Илия Тягин и врач госпиталя Владимир Лученков. В этом году число участников забега превысило 150 человек, тогда как в прошлом году было около 30.



Перед забегом чемпионка мира по бегу, врач-реабилитолог Елена Симутина провела разминку. Далее на старт вышли семьи с детьми, волонтеры, активисты, участники и ветераны специальной военной операции. Участники могли выбрать дистанции в 1 или 5 километров.



"Спорт объединяет людей, воспитывает дисциплину, выносливость и чувство ответственности. Такие мероприятия становятся спортивным событием и праздником добрососедства и единства. В столице сформировалось одно из крупнейших беговых сообществ в стране, насчитывающее, по информации департамента спорта, более 700 тысяч человек. Все большее значение приобретают именно районные старты, которые делают спорт доступным каждому: можно выбрать комфортную дистанцию, принять участие в мероприятии рядом с домом и выйти на старт вместе с семьей, друзьями и соседями. Именно такие инициативы помогают сделать регулярные занятия спортом частью повседневной жизни москвичей", – отметил участник СВО Эдуард Шонов, присоединившийся к забегу.



Организаторы отметили, что главная цель забега – укрепить семейные традиции, приобщить людей разного возраста к здоровому образу жизни и создать атмосферу единства. Все участники спортивного старта получили памятные сувениры, а победители на обеих дистанциях были отмечены призами. В следующем году организаторы планируют продолжить традицию и расширить географию участников.



Как Москва развивает массовый спорт



Рост популярности здорового образа жизни в столице связан с системной работой правительства Москвы по развитию спортивной инфраструктуры и календаря массовых городских мероприятий. С 2010 года доля москвичей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла более чем в три раза. Сегодня бассейны, фитнес-залы, стадионы, корты и другие спортивные объекты регулярно посещают 6,7 миллиона горожан.



В 2025 году в Москве провели 50 массовых спортивных мероприятий – фестивалей, беговых и веломарафонов, пешеходных стартов, соревнований на воде и других событий. Прошлый летний сезон стал самым спортивным за всю историю Москвы: он длился 162 дня и был рекордным по числу мероприятий, участников, городских площадок, видов спорта и форматов. Одним из его ключевых событий стал Московский марафон – самый массовый забег России, собравший более 60 тысяч участников. В 2026 году календарь планируют расширить: в столице должно пройти уже не менее 90 массовых спортивных мероприятий для жителей разного возраста и уровня подготовки.

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