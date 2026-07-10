Фестиваль "Дачное Царицыно" пройдет в Москве 11 июля

Масштабные фестивали, творческие мастер-классы и спектакли подготовили для гостей проекта "Лето в Москве" 11 и 12 июля. В частности, все желающие смогут принять участие в биологических наблюдениях, отпраздновать День шоколада и принять участие в соревнованиях. Подробнее – в нашем материале.

Масштабные фестивали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Увидеть фестиваль водных экстремальных видов спорта "Гидрофлай-фест" можно будет в субботу, 11 июля. Действие будет происходить в акватории Круглого пруда: она стала площадкой для соревнований, где принимают участие более 100 атлетов из 30 российских регионов и 17 стран. Заврешится фестиваль концертом группы "Город 312" и вечерним гидрофлай-шоу. А на протяжении дня организаторы приглашают поиграть в бадминтон, фрисби, шахматы, настольный теннис и другое. Вход бесплатный.

Фестиваль "Дачное Царицыно" откроется 11 июля в 12:00 в одноименном музее-заповеднике. Субботняя программа для детей начнется с показа спектакля "Про озорную корову Лизелотту". Также в 14:00 здесь пройдет музыкальная постановка "Бременские музыканты", а в 15:30 состоится уличный спектакль "Андрюшка-Петрушка". Далее Московский театр сторителлинга проведет в 18:00 семейный показ "Слова о полку Игореве". А в конце дня Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр под руководством Юрия Ковешникова исполнит копозиции Микаэля Таривердиева.

В воскресенье праздничная программа продолжится представлением "Беспорядок в коровнике" в 12:00. В 14:00 перед гостями выступит вокальная студия Татьяны Громовой, а в 18:00 состоится поэтический спектакль Сергея Пароходова и Павла Хотина. Завершится фестиваль в 20:00 концертом Мариам Мерабовой. Вход на все площадки свободный.

Еще один фестиваль – "ЭКО: Москва" пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" 12 июля. Он посвящен изучению городской природы и защите окружающей среды. В научно-популярном лектории с 13:30 до 17:30 расскажут о повадках московских бобров, многообразии насекомых и угрозах от чужеродных видов животных. Параллельно с 12:00 и до 19:30 будет работать передвижная лаборатория Мосэкомониторинга, где каждый сможет лично протестировать технику для анализа воздуха, воды и почвы, а также провести собственные биологические наблюдения под микроскопом.

В рамках интерактивной программы с 12:30 до 17:45 гостям предложат принять участие в экологических настольных играх, обучающих раздельному сбору мусора и осознанному потреблению. На занятии "Насекомые за стеклом" взрослые и дети смогут детально рассмотреть мелких обитателей парка, а на лекциях – узнать факты о бабочках, стрекозах и пчелах.

Дог-френдли фестиваль "Собаки, друзья и человеки" состоится 12 июля с 13:00 до 17:00 в парке усадьбы "Воронцово". Тематическая программа посвящена правилам бережного и ответственного обращения с домашними животными. Организаторы подготовили познавательные лекции, обучающие игры, творческие мастер-классы. И, конечно, здесь получится познакомиться с питомцами из приютов. Посетители смогут бесплатно проконсультироваться у ветеринаров и профессиональных кинологов.

Мастер-классы и музыкальные вечера

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Празднование Всемирного дня шоколада пройдет 11 июля в Московской усадьбе Деда Мороза на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". Для посетителей организуют четыре кондитерских мастер-класса, которые начнутся с 14:00. Участники познакомятся с историей возникновения десерта, продегустируют популярные сорта, разберут несложные рецепты и самостоятельно приготовят сладости.

В саду имени Н. Э. Баумана в тот же день состоится бесплатный музыкальный вечер для ценителей живой музыки. С 19:00 до 20:00 на площадке парка выступят солисты оркестра "Золотой век". В программе – классические и современные композиции в оригинальных авторских аранжировках.

Также в парке "Северное Тушино" 11 июля пройдут бесплатные спортивные и оздоровительные мероприятия. В 09:00 начнутся традиционные дружеские забеги "5 верст", а с 11:00 до 13:00 в павильоне "Клуб развития и творчества" состоится практическое занятие по китайской дыхательной гимнастике цигун.

Классическую живопись можно будет освоить 11 июля в 14:00 в усадьбе "Воронцово". Творческий урок проведет представитель Московского союза художников Алексей Писаренко. Посетители смогут написать пейзаж, осваивая тонкости послойного нанесения акварели. Проход на мероприятие бесплатный, однако требует предварительной регистрации.

Две бесплатные программы пройдут 12 июля в зоне отдыха "Терлецкая дубрава". Мастер-класс "Лебеди" начнется в 11:00 в павильоне "Лекторий", где посетители изготовят декоративные изделия из пряжи и элементов декора. А оздоровительный тренинг "Гимнастика мозга" начнется в 13:00, там участникам предложат комплекс упражнений для повышения концентрации.

В тот же день открытая тренировка по суставной гимнастике пройдет с 11:00 до 13:00 в павильоне "Бодрость" в парке "Северное Тушино". Далее начнется спортивная зарядка, которая продлится до 14:00.