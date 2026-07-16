Король Карл III назвал сборную Англии гордостью нации после поражения на ЧМ

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Король Великобритании Карл III поддержал футболистов сборной Англии после их поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на обращение монарха, которое размещено в соцсети X от имени королевской семьи.

Карл III выразил сочувствие капитану команды Гарри Кейну и всем игрокам английской сборной. Он отметил, что, несмотря на неудачу, сборная остается гордостью нации.

"Хотя сегодня вы, "Три льва", возможно, зализываете раны, вы остаетесь гордостью нации – и вы обязательно подниметесь снова", – говорится в обращении.

"Три льва" – это прозвище английской сборной, связанное с изображением трех львов на официальной эмблеме.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Англии в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года по футболу 15 июля. Встреча прошла в Атланте. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.

В составе победителей забитыми мячами отметились Энцо Фернандес (85-я минута) и Лаутаро Мартинес (90+2). У проигравших отличился Энтони Гордон (55). Для сборной Аргентины этот финал станет седьмым на чемпионатах мира. По данному показателю она обошла итальянцев и сравнялась с бразильцами.

