Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 12:16

Спорт

Король Карл III назвал сборную Англии гордостью нации после поражения на ЧМ

Фото: ТАСС/АР/Aaron Chown

Король Великобритании Карл III поддержал футболистов сборной Англии после их поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на обращение монарха, которое размещено в соцсети X от имени королевской семьи.

Карл III выразил сочувствие капитану команды Гарри Кейну и всем игрокам английской сборной. Он отметил, что, несмотря на неудачу, сборная остается гордостью нации.

"Хотя сегодня вы, "Три льва", возможно, зализываете раны, вы остаетесь гордостью нации – и вы обязательно подниметесь снова", – говорится в обращении.

"Три льва" – это прозвище английской сборной, связанное с изображением трех львов на официальной эмблеме.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Англии в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года по футболу 15 июля. Встреча прошла в Атланте. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.

В составе победителей забитыми мячами отметились Энцо Фернандес (85-я минута) и Лаутаро Мартинес (90+2). У проигравших отличился Энтони Гордон (55). Для сборной Аргентины этот финал станет седьмым на чемпионатах мира. По данному показателю она обошла итальянцев и сравнялась с бразильцами.

Читайте также


спортза рубежом

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика