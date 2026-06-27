Мэр Москвы рассказал о строительстве нового спорткомплекса в Щербинке

В Щербинке рядом с современными жилыми кварталами появится спортивный комплекс. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Здание площадью около 6 тысяч квадратных метров будет в стиле модернизма – с четкими геометрическими формами, плоской крышей и свободными планировками. Большую часть фасада облицуют алюминиевыми панелями белого цвета.

В самом комплексе разместятся универсальный спортивный зал для командных видов спорта, помещения для групповых занятий и тренажерный зал. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.