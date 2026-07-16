Собянин: стадион "Крылья Советов" будет возрожден

В Москве готовится проект реконструкции стадиона "Крылья Советов" в районе Соколиная Гора, рассказал Сергей Собянин. Стадион, построенный в 1934 году для работников авиазавода "Салют", превратится в мультиспортивное пространство.

Главное футбольное поле оборудуют искусственным покрытием и подогревом. Вокруг поля появится беговая дорожка, за воротами установят воркаут-площадки и зоны для сдачи норм ГТО. В парадной части стадиона восстановят зону отдыха с фонтаном, а также построят павильон проката с кафе и раздевалками.

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