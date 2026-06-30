Собянин: на западе Москвы построят пешеходный переход над путями МЦД-4

В Очакове-Матвеевском построят надземный пешеходный переход над путями МЦД-4. Он свяжет Рябиновую улицу с Проектируемым проездом № 1980 и станет важным элементом пешеходной инфраструктуры района, сообщил Сергей Собянин.

Там сделают два лестничных схода и два лифта. Для сотрудников предприятий, расположенных рядом, появится прямой и безопасный проход. Также сократится путь до станции "Озерная" Солнцевской линии метро. Завершить работы планируют уже в следующем году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.