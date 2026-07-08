08 июля, 09:10Город
"Новости дня": двухсторонняя велодорожка появилась в Басманном районе
В Басманном районе Москвы появилась новая двухсторонняя велодорожка. Она проходит между Бакунинской улицей и Госпитальным переулком и стала продолжением комплексного благоустройства исторического района.
Для удобства велосипедистов на маршруте нанесли яркую разметку и установили дорожные знаки. В местах сужения проезжей части появились дополнительные информационные щиты, предупреждающие о зоне совмещенного движения автомобилей и велосипедов.
Подробнее – в программе "Новости дня".