На Рублево-Архангельскую линию метро выйдут 12 поездов "Москва-2026"

Пассажиров начнут перевозить 12 новых поездов "Москва-2026" после открытия Рублево-Архангельской линии метро. Подготовка машинистов для управления современными составами проходит в электродепо "Солнцево".

Строительно-монтажные работы на участке протяженностью 8 километров 700 метров с пятью станциями завершены, сейчас ведутся пусконаладочные и архитектурно-отделочные работы. Линия свяжет деловой центр с Рублевским и Ильинским шоссе.

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