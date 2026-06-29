29 июня, 14:30Транспорт
Скоростной режим на дорогах в РФ начнут устанавливать индивидуально для каждого участка
Скоростной режим на российских дорогах начнут устанавливать индивидуально для каждого участка. Новые рекомендации уже готовит Минтранс, документ планируют утвердить в 2027 году. В нем пропишут, как выбирать оптимальную скорость для разных дорог и когда ее можно менять.
Будут учитываться загруженность участка, состояние покрытия и ближайшие объекты, например школы или жилые дома. В министерстве считают, что новый подход поможет сделать дороги безопаснее.
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