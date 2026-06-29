Скоростной режим на дорогах в РФ начнут устанавливать индивидуально для каждого участка

Скоростной режим на российских дорогах начнут устанавливать индивидуально для каждого участка. Новые рекомендации уже готовит Минтранс, документ планируют утвердить в 2027 году. В нем пропишут, как выбирать оптимальную скорость для разных дорог и когда ее можно менять.

Будут учитываться загруженность участка, состояние покрытия и ближайшие объекты, например школы или жилые дома. В министерстве считают, что новый подход поможет сделать дороги безопаснее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.