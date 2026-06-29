Собянин: реконструкция Воробьевского путепровода завершится до конца года

Комплексная реконструкция Воробьевского путепровода завершится до конца года, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Путепроводу почти 70 лет, он перестал отвечать современным требованиям безопасности и качества.

Работы выполнены уже на 70%. Руководитель ГБУ "Гормост" Олег Машошин уточнил, что первый этап реконструкции полностью завершен, ведется монтаж главных балок пролетного строения. Работы проводятся без перекрытия движения, так как проспект Вернадского является одной из основных транспортных артерий.

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