"Новости дня": более 200 мероприятий пройдут в Москве в День молодежи

Более 200 мероприятий пройдут в Москве 27 и 28 июня в рамках празднования Дня молодежи. Центральной площадкой станет фестиваль в парке "Ходынское поле", посвященный Году единства народов России.

Гости смогут познакомиться с культурой и традициями разных регионов страны, принять участие в танцевальном флешмобе и посетить концертную программу. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале "Молодежь Москвы".

Подробнее – в программе "Новости дня".