Режим работы станции Кольцевой линии метро "Парк культуры" изменится с 6 июля

С 6 июля временно изменится режим работы станции Кольцевой линии столичного метро "Парк культуры". По будням в часы пик с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 платформа будет работать только на выход пассажиров из-за ремонта эскалаторов. Вход на станцию и пересадка на Сокольническую линию в это время будут недоступны.

Горожанам советуют заранее планировать альтернативные маршруты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.