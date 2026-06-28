Специалисты создали 68 навигационных макетов для 4-го речного маршрута в Москве

Специалисты создали 68 навигационных макетов для четвертого регулярного речного маршрута "Киевский – Лужники". Макеты разработали для причалов и ближайших станций метро.

Перед входом на причалы появились навигационные флаги в фирменном цвете регулярного речного электротранспорта с названиями конечных остановок. Там же установили цифровые стелы с расписанием в онлайн-режиме.

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