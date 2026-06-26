"Новости дня": цикл лекций на речных электросудах запустили в Москве

Тематические речные экскурсии на электросудах стартовали на маршруте "Лужники" – "Киевский" в Москве. Участникам рассказывают об истории Москвы-реки и ее роли в развитии столицы.

Цикл лекций приурочен к 70-летию олимпийского комплекса "Лужники", которое отметят 31 июля. Зарегистрироваться можно через социальные сети департамента транспорта, олимпийского комплекса "Лужники" и сервис "Мосбилет".

Подробнее – в программе "Новости дня".