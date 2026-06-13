Водителям напомнили о наказании за дрифт на дорогах

Любителям уличного дрифта может грозить административная ответственность. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Он напомнил, что выезд на встречную полосу влечет штраф от 7 500 рублей или лишение прав до 6 месяцев. За нарушение разметки и превышение уровня шума предусмотрен штраф 500 рублей.

Если же в результате ДТП причинен легкий или средний вред здоровью, наказание ужесточается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.