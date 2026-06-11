Врач-терапевт назвал признаки теплового удара

Признаками теплового удара могут быть тошнота, рвота, повышение температуры тела до 40 градусов, сухая горячая кожа без потоотделения, затрудненная речь, учащенное сердцебиение, судороги и потеря сознания. Об этом рассказал врач-терапевт Надирбек Дыдымов.

Синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов, в свою очередь, сообщил, что во второй половине дня 11 и 12 июня в отдельных районах Московского региона возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха превышает климатическую норму на 6 градусов, и такое отклонение сохранится до 13 июня.

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