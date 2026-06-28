Чат-бот для жалоб на самокатчиков запустили в Москве

В Москве запустили чат-бот для жалоб на нарушения при использовании электросамокатов. Сервис доступен в мессенджере МАХ и во "ВКонтакте". Горожане могут сообщить о поездке вдвоем, неправильной парковке и других нарушениях.

Для обращения необходимо отправить фотографию или видео нарушения. Также можно указать время, место и номер электросамоката. Обращение автоматически направят оператору кикшеринга, который примет решение о предупреждении, штрафе или блокировке аккаунта после проверки.

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