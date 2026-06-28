В РФ с 1 июля данные о границах сельхозугодий начнут вносить в ЕГРН

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С 1 июля в России сведения о границах сельскохозяйственных угодий в составе земель сельхозназначения начнут вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом в беседе с ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Он напомнил, что к ним относятся пашни, пастбища, сенокосы и земли, занятые многолетними насаждениями. Их можно использовать исключительно для животноводства и растениеводства – перевести в другую категорию эти земли можно только в определенных случаях.

"Это ценные земли, подлежащие особой охране. Именно поэтому так важна фиксация их границ в ЕГРН", – сказал Машаров.

До этого данные содержались только в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения, поэтому во время операций с недвижимостью не были учтены особенности правового режима сельхозугодий.



По словам Машарова, реализация инициативы не ограничит собственников. Она обозначит правовые границы, исключит земельные споры и позволит проводить сделки прозрачно.

Ранее в ЕГРН начали вносить информацию о россиянах с равными правами на жилье. Нововведение дает покупателям возможность заранее узнать, имеет ли кто-то право проживания в приобретаемом жилье. В реестр вносятся сведения о членах семьи собственника, в том числе бывших, если за ними сохраняется право проживания в квартире.

