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28 июня, 15:18

Транспорт

Движение временно закрыто на ряде улиц в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движения транспорта временно нет на некоторых улицах в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, проехать нельзя по Кремлевской набережной и Большому Каменному мосту. Кроме того, движение закрыто на Ленинградском проспекте в районе дома 35 в сторону центра.

Ранее в этот день движение уже перекрывали на ряде столичных улиц. Автомобилистов призывали по возможности пересесть на метро, планировать маршруты заранее и закладывать больше времени на дорогу.

Вместе с тем движение транспорта ограничат на участках Большой Очаковской улицы в Москве с 1 июля до 26 сентября в связи с проведением демонтажных работ. Также с 18 июля до 21 августа будет закрыт участок местного проезда в районе дома 29 по Большую Очаковскую улицу.

Еще в трех округах столицы появятся выделенные полосы

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