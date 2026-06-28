Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 3,4 тысячи москвичей получили жилье по реновации в Лосиноостровском районе с начала реализации программы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что переселение в этом районе началось в 2020 году. Первыми переезжать начали жильцы дома 28, корпуса 1 на Изумрудной улице. С того момента договоры на получение новых квартир заключили жители 19 старых пятиэтажек.

По словам Ефимова, всего в рамках программы реновации в Лосиноостровском районе новое жилье получат 12,2 тысячи горожан. Новостройки находятся на Изумрудной, Тайнинской, Шушенской, Стартовой и Норильской улицах.

Как рассказала глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, больше всего жителей района переехали в 2022–2023 годах – 1,5 тысячи. В прошлом году договоры оформили около 540 москвичей, а в 2026-м – уже более 310 участников программы.

При этом горожане получают не только новые квартиры, но и необходимую для комфортного проживания инфраструктуру. На первых этажах новостроек предусмотрены помещения для бизнеса.

Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в настоящий момент в Лосиноостровском районе под заселение передано 11 новых домов. Все они расположены недалеко от старых пятиэтажек, поэтому горожанам не приходится привыкать к новой инфраструктуре.

Ранее Ефимов сообщал, что более 700 семей в районе Южное Тушино воспользовались услугой "Помощь в переезде" в рамках программы реновации. Активно переселение в этом районе началось в 2022 году. Оно затронуло 19 старых домов.