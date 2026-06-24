Собянин: второй участок Рублево-Архангельской линии метро запустим в 2027 году

Второй участок Рублево-Архангельской линии метро Москвы запустят в 2027 году. Технический пуск первого участка уже выполнен. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, строительство новой линии идет полным ходом. Новая ветка будет состоять из 12 станций и свяжет два крупнейших деловых квартала – "Москва-Сити" и "СберСити" на западе столицы.

Одноименную станцию "СберСити" сделают с использованием элементов архитектурной бионики. В основе концепции – сочетание технологий и форм, вдохновленных живой природой.

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