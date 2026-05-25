Собянин: в 2026 году в ОЭЗ Москвы откроется 25 уникальных производств

На территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" планируют открыть 25 уникальных производств. Об этом в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин.

Это даст городу свыше 8 тысяч рабочих мест. Там будут выпускать современные онкопрепараты, печатные платы, авиационные интерьеры, энергосберегающие осветительные приборы, а также устройства для передачи данных.

