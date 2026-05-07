Глава Минпромторга Алиханов: производителям надо 1–2 месяца для начала передачи лайнеров

Российским производителям нужно 1–2 месяца после получения всех разрешений, чтобы начать передачу самолетов авиакомпаниям. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Министр пояснил, что начало эксплуатации новых воздушных судов является довольно растянутым процессом. Это обусловлено тем, что сначала лайнеры используются на коротких маршрутах для обучения летного состава и персонала наземных служб работе с новыми машинами.

Ранее Минпромторг представил интерьер импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Его сборка осуществлялась полностью по серийной технологии.

Основные панели и полки изготовила компания "Авиационные интерьеры" в Казани, а кресла – ОКБ "Аэрокосмические системы" в Дубне. Также известно, что для дополнительного комфорта пассажиров на креслах установили подголовники.