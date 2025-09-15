ОАК передала Минобороны партию Су-34

Фото: телеграм-канал "Ростех"

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создала и направила министерству обороны России партию сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу "Ростеха".

Истребители были произведены и переданы оборонному ведомству в рамках гособоронзаказа. Перед этим Су-34 прошли испытания на земле и воздухе.

Ранее холдинг "Высокоточные комплексы", который входит в состав "Ростеха", направил в Минобороны России новые партии БМП-3 и БМД-2. Передача данной техники прошла в преддверии Дня танкиста.

Партия БМП-3 была направлена ведомству вместе с комплектами многосоставной дополнительной защиты. БМД-2 была отремонтирована и модернизирована. В "Ростехе" уточнили, что продолжают производить бронетехнику в круглосуточном режиме.