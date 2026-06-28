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28 июня, 09:45

Транспорт

Испытательные беспилотные трамваи начали собирать данные в Москве

Испытательные беспилотные трамваи начали собирать данные в Москве

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Испытательные беспилотные трамваи начали собирать данные на всех 11 маршрутах Краснопресненской трамвайной сети. Полученная информация позволит искусственному интеллекту создать высокоточную карту движения, которая необходима для запуска перевозок пассажиров.

До конца года беспилотными технологиями оборудуют 11 трамваев. Сейчас в Москве в тестовом режиме работают 4 беспилотных трамвая, включая один пассажирский. К 2030 году беспилотными технологиями планируют оснастить две трети трамвайного парка столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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