00:30Транспорт
"Новости дня": поезда впервые прошли по новому пути Рублево-Архангельской линии метро
Подземные поезда впервые прошли по новому пути Рублево-Архангельской линии столичного метро. Специалисты провели технический пуск участка от станции "Деловой центр" до "Бульвара Генерала Карбышева".
Впереди – финальная стадия испытаний, еще предстоит тщательно отладить и настроить автоматику. Безопасную работу подземной инфраструктуры обеспечат сложные инженерные системы.
Подробнее – в программе "Новости дня".