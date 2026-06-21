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Транспорт

"Новости дня": поезда впервые прошли по новому пути Рублево-Архангельской линии метро

"Новости дня": поезда впервые прошли по новому пути Рублево-Архангельской линии метро

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Подземные поезда впервые прошли по новому пути Рублево-Архангельской линии столичного метро. Специалисты провели технический пуск участка от станции "Деловой центр" до "Бульвара Генерала Карбышева".

Впереди – финальная стадия испытаний, еще предстоит тщательно отладить и настроить автоматику. Безопасную работу подземной инфраструктуры обеспечат сложные инженерные системы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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