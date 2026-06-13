13 июня, 14:30Транспорт
Общая протяженность речных маршрутов столицы достигла 34 км
С запуском четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта Москвы общая протяженность речных маршрутов столицы достигла почти 34 километров. До конца года на этом маршруте откроются еще два причала – "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды".
Электросуда полностью интегрированы в городскую транспортную систему, поэтому оплатить поездку можно всеми привычными способами, используемыми в метро и другом наземном транспорте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.