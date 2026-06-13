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13 июня, 14:30

Транспорт

Общая протяженность речных маршрутов столицы достигла 34 км

Общая протяженность речных маршрутов столицы достигла 34 км

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С запуском четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта Москвы общая протяженность речных маршрутов столицы достигла почти 34 километров. До конца года на этом маршруте откроются еще два причала – "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды".

Электросуда полностью интегрированы в городскую транспортную систему, поэтому оплатить поездку можно всеми привычными способами, используемыми в метро и другом наземном транспорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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